Incidente tra auto e moto in piazza Piemonte a Milano: 31enne in codice rosso Paura per un motociclista di 31 anni rimasto ferito in un incidente con un’auto in piazza Piemonte a Milano. Soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso, non rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trentuno anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in piazza Piemonte a Milano. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 12 agosto, in zona Wagner. A scontrarsi sono state una moto e un'auto e ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10 e il motociclista stava transitando lungo la piazza quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale, improvvisamente si è schiantato con la macchina.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e si sono preoccupati per le condizioni delle persone rimaste coinvolte. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso il motociclista ferito e lo ha trasportato all'ospedal San Carlo con codice rosso. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Ha riportato comunque ferite e traumi per la caduta.

Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell'accaduto, ascoltando anche alcuni testimoni. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione, per la presenza dei due veicoli incidentati. Terminate le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell'ordine la carreggiata è stata liberata e la circolazione è tornata progressiavmente alla normalità.