Si sente male in piscina, il bagnino la porta fuori dall’acqua: grave una bimba di 7 anni La piccola ha avuto un malore mentre faceva il bagno. Un bagnino si è tuffato per salvarla e ha provato a rianimarla, ma è ancora in codice rosso all’ospedale.

Una bambina, di appena 7 anni, si è sentita male mentre nuotava in piscina. È improvvisamente finita sott'acqua, priva di sensi, quando un bagnino se n'è accorto e di è tuffato per riportarla a galla. Ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia.

Il malore in acqua

Verso le 12 di oggi, domenica 9 luglio, la bambina era alla piscina di Battuada, in provincia di Pavia, quando ha improvvisamente perso i sensi, a causa di un malore. Uno dei operatori del salvataggio della struttura si è immediatamente accorto che la piccola era finita sott'acqua e non riusciva a risalire.

Così il bagnino si è tuffato e in pochi secondi ha portato la piccola fuori dall'acqua. Una volta all'asciutto, l'operatore ha tentato di praticarle varie manovre per rianimarla, senza riuscirvi. La bimba non ha mai ripreso conoscenza.

I soccorsi

Nel frattempo altre persone hanno chiamato il 118 per richiedere l'intervento dei sanitari. L'agenzia regionale di emergenza e urgenza ha immediatamente mandato un'ambulanza, ma – appena giunti sul posto – gli operatori hanno deciso di prelevare la bambina e trasferirla d'urgenza in ospedale.

La piccola è infatti stata ricoverata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia in codice rosso e tuttora sarebbe in gravissime condizioni. Tuttavia i medici sono convinti che la sua condizione clinica non sia dovuta al fatto che è andata sott'acqua in piscina, ma al malore che l'ha colpita.

Presso la struttura ricreativa sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia, ma gli agenti escludono qualsiasi responsabilità nell'accaduto.