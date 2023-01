Perde il controllo degli sci e si schianta contro un cannone spara-neve, morto un 29enne Un ragazzo di 29 anni è deceduto dopo essersi schiantato contro un cannone spara-neve. Scendendo lungo una pista della ski-area Magnolta avrebbe perso il controllo degli sci.

A cura di Enrico Spaccini

Stava scendendo lungo una pista della ski-area Magnolta Inferiore, all'Aprica (in provincia di Sondrio), quando ha perso il controllo degli sci. Una caduta che ha portato il ragazzo di 29 anni a schiantarsi contro un cannone spara-neve artificiale posizionato a bordo pista. Nell'impatto, avvenuto nel pomeriggio di oggi 7 gennaio, avrebbe riportato lesioni così gravi che hanno portato alla morte poco dopo l'arrivo in ospedale Morelli di Sondalo con l'elisoccorso arrivato dalla base di Caiolo. Fatale il gravissimo trauma al torace riportato nella caduta.

Sul caso la Procura di Sondrio ha già disposto delle indagini per verificare la dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. I primi a intervenire sono stati gli uomini della Questura di Sondrio in servizio sulle piste. Il cannone per la produzione di neve artificiale e l'attrezzatura della vittima sono già state poste sotto sequestro.

Stando alle prime informazioni, si tratta di Giovanni Pieroni, 29enne residente a La Spezia che stava trascorrendo le vacanze dell'Epifania in Valtellina. L'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 14, con diversi sciatori che avrebbero assistito all'impatto. Con lui stavano sciando anche i genitori e un amico.

Articolo in aggiornamento