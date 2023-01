Tre ragazzi bloccati la sera in alta quota: scattano i soccorsi in montagna Tre ragazzi non sono più riusciti a proseguire durante una loro gita in montagna ai Piani di Bobbio, in provincia di Lecco. I soccorsi sono stati allertati nella serata di ieri 6 gennaio.

A cura di Giorgia Venturini

Sono scattati i soccorsi la sera di ieri 6 gennaio per tre ragazzi che non sono più riusciti a proseguire durante una loro gita in montagna ai Piani di Bobbio, in provincia di Lecco. Nel dettaglio, i giovani, tutti poco più di vent'anni e residenti nel milanese, si trovavano sullo Zucco Pesciola quando si sono resi conto che non riuscivano più a proseguire. Così la chiamata ai soccorsi.

L'intervento del soccorso alpino

Sul posto si sono precipitati gli addetti al Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana: l'intervento è scattato verso le 16 di ieri. A causa della posizione dei tre giovani e della fitta nebbia è stato impossibile un intervento con l'elicottero: a raggiungere i giovani sono state della squadre di soccorritori via terra. I ragazzi una volta raggiunti sono stati imbragati e legati.

Solo così sono stati fatti scendere dalla montagna. Il soccorso è durato qualche ora perché il ghiaccio e la neve ha reso tutto più difficile. I tre giovani sono quindi stati portati al rifugio Lecco, solo allora sono stati poi fatti scendere a valle.

I giovani non avevano un'attrezzatura adeguata

La serata dell'intervento è stata raccontata dal soccorso alpino in un post su Facebook: "I soccorritori hanno raggiunto i ragazzi, che non avevano l’attrezzatura adeguata, poi li hanno messi in sicurezza, imbragati e legati perché non erano in grado di scendere in modo autonomo: il percorso infatti è lungo e si sviluppa su un terreno difficile, con ghiaccio e neve e richiede particolari competenze".

Infine: "Si ringrazia l’ente ITB – Imprese turistiche barziesi per avere messo a disposizione il gatto delle nevi e anche la funivia: i tre giovani sono quindi stati portati al rifugio Lecco – rivolgiamo un doveroso ringraziamento ai gestori – e poi accompagnati fino a valle".