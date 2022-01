“Perché mi fai un video?”, molestatore ripreso col cellulare da una ragazza mentre viene inseguita Una ragazza di non ben specificata età ha ripreso il suo molestatore registrando un video mentre questi la inseguiva e la tartassava con strane richieste.

Un frame del video che ritrae il presunto molestatore

Un'altra molestia a Milano, questa volta in piazza Gae Aulenti. Una ragazza di non ben specificata età ha ripreso il suo molestatore registrando un video mentre questi la inseguiva e la tartassava con strane richieste. Il video, nel quale si nota un ragazzo che segue la giovane, è stato pubblicato dalla pagina social Milanobelladadio.

"Perché mi fai un video?", molestatore ripreso dalla vittima

Nella registrazione si vede la ragazza che, tenendo presumibilmente aperta la telecamera frontale del proprio dispositivo, cerca di riprendere cosa avviene alle sue spalle. Poco dopo compare in campo il ragazzo che le chiede qualcosa: la ragazza risponde con un semplice "no", ma quando il molestatore si accorge di essere registrato, tenta di strapparle il cellulare di mano dicendo "perché stai facendo un video?". Il filmato si conclude con la telecamera "chiusa" dalla giacca della ragazza mentre questa urla: "Ahia, ma sei fuori?".

A Capodanno branco molesta 12 ragazze

È l'ennesimo caso di molestia a Milano quello immortalato nelle immagini pubblicate sui social. Appena un mese fa, in piazza Duomo, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, un branco di trenta ragazzi circa ha molestato una decina di ragazze. Palpeggiamenti, toccatine: le giovani, alcune delle quali turiste, sono state accerchiate dai ragazzi. Per i fatti sono stati arrestati due ventenni, uno di Torino e l'altro di Milano, e effettuate diverse perquisizioni domiciliari. In merito a quanto accaduto, l'assessore alla Sicurezza di Milano Granelli ha detto a Fanpage.it che in città c'è un allarme specifico tra i giovani e in materia di violenza sulle donne. Per contrastare la diffusione del crimine, il Comune ha in mente di assumere ulteriori 500 vigili e installare nuove telecamere in tutta la città.