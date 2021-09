Per due weekend si potrà volare in mongolfiera sopra la Villa Reale di Monza Per due weekend di fila si potrà ammirare la Villa Reale di Monza dall’alto in un volo in mongolfiera. La scelta della location non è proprio casuale: nel 1783 infatti, l’area in cui verrà costruito il futuro Parco di Monza, fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Nei weekend del 25 e 26 settembre e del 2 e il 3 ottobre si potrà sperimentare un volo frenato in Mongolfiera ed ammirare, in occasione di Ville Aperte in Brianza, dall’alto Monza, la Villa Reale e i Giardini con i suoi elementi paesaggistici tipici del giardino all’inglese. La scelta della location non è casuale. Nel 1783, l'area in cui verrà costruito il futuro Parco di Monza, fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo. Il percorso prevede anche una breve passeggiata attraverso i Giardini Reali per scoprire poi gli interni della Villa Reale di Monza, uno degli esempi più̀ completi e maturi del Neoclassicismo in Italia. Un percorso che si snoda attraverso 28 stanze per scoprire gli appartamenti reali, il Salone da ballo, le specchiature, i pavimenti di legno e le decorazioni parietali che hanno mantenuto intatti il fascino dei secoli passati e rinati grazie al recente restauro. La durata dell’esperienza è di circa 2 h e un quarto, durante la quale le guide racconteranno la storia che lega Monza ai primi esperimenti aerostatici.

Orari e costo del volo in mongolfiera

Per quanto riguarda gli orari, il primo turno è alle 8, con ritrovo alle 7.45 oppure alle 16.45 con ritrovo 16.30. Il costo totale del tour in mongolfiera, della visita e anche della colazione/aperitivo poi al bar interno alla Villa è di 58 euro. Il percorso di visita per la sola data del 2 ottobre è dedicato invece a chi conosce già gli interni della Villa e vuole scoprire nuovi luoghi. Include volo con percorso presso il Teatrino della Villa Reale e una breve pausa colazione o aperitivo.