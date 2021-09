Cosa fare nel weekend a Milano: la Sagra di Assago, due giorni di musica, spettacoli e mercatini Sabato 11 e domenica 12 settembre torna la Sagra di Assago. Nella cittadina dell’hinterland di Milano in programma una due giorni con mercatini, spettacoli per adulti e bambini, mostre e musica dal vivo. Per accedere alla manifestazione che segna il passaggio tra estate e autunno sarà necessario il Green pass.

A cura di Redazione Milano

Si avvicina il fine settimana e, complice il meteo favorevole, potrebbe essere l'occasione giusta per uscire di casa e godersi qualche ora di svago. Tra gli eventi in programma in provincia di Milano c'è anche la Sagra di Assago. Sabato 11 e domenica 12 settembre nella cittadina dell'hinterland di Milano torna la consueta festa che sancisce la fine dell'estate e saluta l'inizio dell'autunno. Una due giorni all'insegna di musica, spettacoli per adulti e bambini, mercatini e mostre che aiuteranno a non pensare alla ripresa delle attività lavorative. La sagra, promossa dall'assessorato alle Manifestazioni, cultura e biblioteca avrà luogo in via Matteotti e nelle altre vie limitrofe. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid e per l'accesso sarà obbligatorio avere e mostrare il Green pass.

Il programma della Sagra di Assago

Tante le iniziative previste durante la due giorni della sagra: mercatini di hobbisti con banchi espositivi di artigianato e oggettistica, gli spettacoli per bambini “Magic Show” e “Il mondo dei social” e due spettacoli serali con musica dal vivo. Dalle 21 di sabato 11 settembre è in programma un concerto-tributo ai Pooh, mentre domenica si terrà il concerto live "Ladies of Soul". Per i più giovani sono previste letture animate e laboratori creativi presso la biblioteca comunale. Sabato alle ore 11 verrà inaugurata la mostra fotografica di Myriam Bon dal titolo "I muri del silenzio", progetto promosso dall’onorevole Giusy Versace a sostegno delle vittime di violenza. Domenica alle 10.30 invece verrà inaugurato il Centro Medico comunale, struttura che sarà destinata ai medici del territorio.

Il messaggio del sindaco

"Dopo questo periodo di limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, sentiamo tutti il bisogno di trascorrere momenti di spensieratezza, allegria e divertimento – ha scritto la sindaca Lara Carano ai suoi cittadini -. Sono lieta, pertanto, di invitarvi alla Sagra di settembre, che sarà ricca di eventi e occasioni di socializzazione e di partecipazione, che si svolgeranno sempre nel rispetto delle misure per il contenimento della pandemia. Spero vivamente che abbiate trascorso un'estate serena in compagnia delle persone a voi più care e che, già a partire da settembre, possiamo tornare tutti a una meritata normalità della vita quotidiana, nella speranza che anche i vaccini possano contribuire a mettere fine alle restrizioni che ci hanno accompagnato per lunghi mesi. Vi aspetto alla Sagra: sarà il modo migliore per ripartire e per vivere, con rinnovato entusiasmo, la nostra bella Assago".