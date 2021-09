Salgono sul tram senza mascherina e fanno scoppiare una rissa: ferito un passeggero Cinque ragazzi hanno fatto scoppiare una rissa su un tram nella notte dopo essere stati rimproverati dall’autista perché sono saliti a bordo senza mascherina. In difesa del macchinista sono intervenuti tre passeggeri che hanno cercato di fermare la discussione. Proprio uno di loro però è stato colpito al volto con un coltello.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragedia sfiorata su un tram a Porta Genova a Milano. Stando a una prima ricostruzione dei fatti della notte di oggi 6 settembre, poco dopo l'una cinque ragazzi sono saliti su un tram della linea 10 proprio davanti alla stazione ferroviaria. Una volta a bordo l'autista ha chiesto ai giovani di indossare la mascherina anti Covid, ancora obbligatoria a bordo dei mezzi pubblici. Al posto però di indossare la protezione anti Covid i ragazzi hanno iniziato a insultarlo.

Durante la rissa ferito un ragazzo

Per cercare di riportare la calma sul tram sono intervenuti nella discussione altri tre passeggeri, anche loro ragazzi giovani. Questi hanno invitato nuovamente il gruppo di giovani a indossare la mascherina così da permettere all'autista di far ripartire il mezzo e continuare la sua corsa. A questo punto i giovani trasgressori, che ancora una volta hanno ignorato la richiesta, hanno fanno esplodere una rissa ferendo un ragazzo di 23 anni intervenuto in difesa dell'autista. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i paramedici del 118 che hanno trasportato il 23enne in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Milano: il ragazzo ha infatti riportato un grave taglio al volto poco sopra l'arcata superiore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia che hanno cercato di ricostruire quanto accaduto dopo aver sentito il macchinista e il ferito. Ora i poliziotti stanno cercando di risalire all'identità del gruppo di aggressori: questi dopo la rissa sono fuggiti via facendo perdere le loro tracce. Saranno le telecamere di video sorveglianza della zona a fornire un valido aiuto alle indagini.