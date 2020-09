Risulta positivo al test rapido e viene rispedito a casa in isolamento. È successo questa mattina, lunedì 28 settembre, all'aeroporto di Milano Linate dove un passeggero che doveva imbarcarsi su un volo Covid-free di Alitalia delle ore 10 non è potuto partire perché risultato positivo al Coronavirus. A confermarlo a Fanpage.it sono state fonti aeroportuali. L'uomo dovrebbe essere asintomatico considerato che, quando è arrivato in aeroporto (dove all'ingresso viene rilevata la temperatura), non aveva né febbre né altri sintomi. Il passeggero è stato poi sottoposto a tampone e dovrà aspettare l'esito a casa in isolamento. Questo è stato il primo caso di positività per i voli Covid-free di Alitalia. Gli altri passeggeri, che hanno passato i controlli, hanno potuto comunque imbarcarsi tranquillamente.

Partiti i primi voli Covid-free di Alitalia: come funzionano

Il primo volo Covid-free di Alitalia è partito il 16 settembre dall'aeroporto di Fiumicino. Su questa tratta possono imbarcarsi solo coloro che hanno eseguito uno screening preventivo con test antigenico rapido nelle 72 ore precedenti la partenza o che decidono di sottoporsi al test il giorno stesso, poco prima dell'imbarco proprio come nel caso del passeggero trovato positivo questa mattina. Non è consentito l'imbarco invece dei passeggeri in possesso di una sola certificazione di test sierologico. Se questa tipologia di volo dovesse ottenere dei riscontri positivi, non è da escludersi che questa iniziativa possa estendersi a tutte le tratte soprattutto quelle internazionali e intercontinentali da e verso luoghi con situazioni epidemiologiche di maggiore attenzione o per le quali, in assenza di screening preventivo o altre misure, vige l'obbligo di isolamento fiduciario o altre restrizioni.