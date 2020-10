in foto: Immagine di repertorio

Come ogni settimana Ats Città Metropolitana di Milano ha comunicato i dati relativi ai casi positivi di Coronavirus riscontrati nelle scuole dei territori delle province di Milano e di Lodi: dal 28 settembre al 4 ottobre sono stati riscontrati 85 casi positivi: 77 alunni e 8 operatori. Mentre sono 1.471 le persone poste in isolamento.

A Milano città 57 i positivi, a Lodi 2

Si tratta di dati che fanno riferimento alle città di Lodi e Milano e a tutte le province ad essere riferite visto che entrambe dipendendono all'Ats Città Metropolitana di Milano: i casi positivi sono dunque 85, prendendo in considerazione i tamponi effettuati nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Di questi 85 casi positivi, 57 sono di Milano città, 26 di Milano provincia e 2 della provincia di Lodi. In totale invece sono 1.420 gli alunni e 51 gli operatori posti in isolamento.

Incontri tra Ats e dirigenti scolastici

"Dal 28 settembre al 4 ottobre – si legge nella nota diffusa da Ats – sono stati organizzati sette incontri online (uno per ogni Ambito Scolastico Territoriale) riservati a tutti i Dirigenti scolastici e Referenti COVID: in totale hanno partecipato circa 400 persone. L'obiettivo di queste conference call è stato quello di presentare e condividere le diverse procedure messe in campo dalla Ats a supporto della “ripartenza in sicurezza e serenità” delle attività didattiche, in linea con le linee guida della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia (tutti i materiali e le procedure sono pubblicate sul sito web di ATS Città Metropolitana di Milano, nella sezione "Ripartenza scuole")".