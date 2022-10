Papà di 22 anni muore in un incidente stradale: ferita anche la figlia di un anno È morto sul colpo un giovane di 22 anni che viaggiava con la figlia di appena un anno sulla strada statale 45bis, la Gardesana Occidentale, in direzione di Salò.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Per fortuna la piccola era ben saldata sul seggiolino per bambini sul sedile posteriore dell'auto, altrimenti non ci sarebbe stato nulla da fare neanche per lei. Il padre, un ragazzo di appena 22 anni, è invece morto sul colpo nello schianto contro il guard-rail. È questo il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla statale 45bis, la Gardesana Occidentale.

L'incidente stradale

Erano da poco trascorse le 13 di giovedì 13 ottobre e Edi Berisha, giovane papà di 22 anni, viaggiava a bordo della sua Renault Clio con la figlioletta di appena un anno seduta sul sedile posteriore. I due stavano raggiungendo la mamma della bimba a Gavardo, in provincia di Brescia.

All'altezza dell'uscita per Nuvolento la loro auto si è scontrata con l'autocarro "4assi" di GardaUno carico di legname recuperato in un’isola ecologica della zona. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, potrebbe essere stato proprio il giovane papà a perdere il controllo dell'auto a causa di un malore.

Sta di fatto che la Renault Clio su cui viaggiavano padre e figlia ha improvvisamente invaso totalmente la corsia opposta rispetto a quella in direzione di Salò e il camionista si è trovato l'auto di fronte senza avere il tempo di fare nulla per poter evitare lo schianto.

Nell'impatto, l'autovettura è stata quindi sbalzata contro il guard-rail, mentre l'autoarticolato si è ribaltato nel bel mezzo della strada statale 45bis, occupando entrambe le carreggiate.

Muore papà di 22 anni

Benché sul posto siano subito intervenuti i Vigli di Fuoco e due ambulanze, per il giovane Edi Berisha non c'è stato nulla da fare: il 22enne, già papà di una bimba di un anno, è morto sul colpo. La piccola, che era ben ancorata sul seggiolino per bambini posto sul sedile posteriore, è invece stata trasportata all'ospedale Pediatrico del Civile di Brescia con l'elisoccorso.

Anche il camionista è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza, ma le sue condizioni, come quelle della piccola, non appaiono preoccupanti. Mentre il corpo dello sfortunato papà è stato ricomposto nella casa funeraria di Gavardo, dove i familiari potranno salutarlo per l'ultima volta.