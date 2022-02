Padre accoltella il figlio 21enne mentre dorme: arrestato Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nel sonno dal padre, un uomo di 50 anni. L’episodio nella notte a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano. Il figlio ha riportato solo lievi ferite, mentre il genitore è stato arrestato.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo di 50 anni ha accoltellato il figlio, un 21enne, mentre dormiva. L'aggressione è avvenuta nella notte a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, nell'abitazione in cui padre e figlio vivono. Per fortuna il giovane non ha riportato gravi ferite: è stato soccorso da un equipaggio dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuto a bordo di un'ambulanza, ed è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale di Chiari. Sarebbe rimasto ferito a una mano: un taglio superficiale giudicato guaribile in meno di dieci giorni. Il padre del ragazzo è stato invece arrestato dai carabinieri e trattenuto in caserma: a breve comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto e le eventuali misure cautelari.

Il figlio ha riportato solo ferite superficiali

Il grave episodio di violenza tra le mura domestiche è avvenuto attorno alle 2 di notte. I soccorritori del 118 e i carabinieri del Radiomobile di Chiari sono intervenuti in una casa in via Giuseppe Zanardelli, allertati per una colluttazione con arma bianca. Le indagini sull'episodio vanno avanti nel massimo riserbo: a quanto pare tra padre e figlio c'erano da tempo forti dissidi, che avrebbero spinto l'uomo ad aggredire il giovane. Il ragazzo, dopo essere stato colpito nel letto, sarebbe comunque riuscito a reagire: tra padre e figlio è nata l'ennesima colluttazione, interrotta dall'arrivo dei carabinieri. L'episodio avviene solo pochi giorni dopo i gravi fatti di Polaveno, sempre nel Bresciano, dove due gemelli 17enni hanno cercato di uccidere la sorella di 22 anni: una tragedia scampata dai contorni ancora poco chiari, ma che ha destato grande sgomento nella zona.