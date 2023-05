Operaio attraversa la strada per andare al bar con i colleghi, ma viene investito da un furgone Un operaio 31enne è stato investito da un furgone mentre andava al bar con i colleghi. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, è in coma.

Un uomo di 31 anni è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato investito mentre attraversava la strada provinciale 103 nel territorio comunale di Pozzuolo Martesana, nella Città Metropolitana di Milano. Stava andando verso un’area di servizio intorno alle 6:40 di questa mattina, venerdì 5 maggio, quando un furgone lo ha travolto. Soccorso prima dal conducente del mezzo pesante e poi dai sanitari del 118, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda. È in coma e le sue condizioni sono gravissime.

Travolto mentre andava al bar con i colleghi di lavoro

I carabinieri di Pioltello stanno indagando sull'incidente. Secondo quanto riferito dai colleghi di Cassano D'Adda, il 31enne, di nazionalità marocchina, stava attraversando la strada con altri colleghi di lavoro per andare al bar dell'area di servizio dall'altra parte della carreggiata.

Ad un certo punto, è arrivato il 39enne originario del Bangladesh che con il suo furgone lo ha travolto. Si è fermato per prestare soccorso, ma il 31enne è apparso subito gravissimo. I sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzarlo e poi lo hanno trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda.

Il luogo dell'incidente e gli accertamenti in corso

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 103, conosciuta come Cassanese, davanti alla ditta Autotrasporti Vercesi a pochi metri di distanza da una rotatoria.

Il 31enne stava lavorando in una ditta della zona come operaio. Tra i punti da chiarire, anche se l'uomo e i suoi colleghi stessero attraversando in un punto in cui era consentito.