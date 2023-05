Litiga con un collega e lo accoltella, operaio denunciato per tentato omicidio Un uomo di 52 anni è stato accoltellato nella serata di lunedì 15 maggio a Milano, zona Greco. Le sue condizioni sono gravi, ma all’arrivo dei soccorsi era cosciente.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato in via Bernardo Rucellai, in zona Greco a Milano, nella serata di ieri lunedì 15 maggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. La vittima dell'aggressione, un 52enne, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, al momento dell'arrivo dei soccorsi l'uomo era cosciente.

L'aggressione si sarebbe verificata in un impianto di manutenzione treni. Il 52enne, nato in Guinea, è un operaio di una ditta di pulizie a bordo dei convogli. È stato lui a riferire che ad accoltellarlo è stato un collega 60enne, gambiano, che è stato rintracciato poco dopo e denunciato in stato di libertà per tentato omicidio. I due avrebbero iniziato a discutere per futili motivi, forse collegati al lavoro, finendo poi uno contro l'altro.

Il 52enne, nel frattempo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ferita da arma da taglio all'addome e non sarebbe in pericolo di vita. Gli accertamenti sul caso sono ancora in corso. I carabinieri del nucleo Investigativo di Milano stanno ancora cercando l'arma utilizzata dal 60enne.