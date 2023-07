Operai colpiti dalle finestre divelte dal temporale: sono in gravi condizioni Due operai sono stati colpiti da alcune finestre, divelte dal vento, mentre si trovavano in una ditta del Bresciano: sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Due operai sono rimasti feriti durante il maltempo che nella tarda mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, si è abbattuto sulla provincia di Brescia. I due sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo: non sono in pericolo di vita. Nelle ultime ore sono diversi i disagi e i danni che si stanno registrando su tutto il territorio: alberi sradicati, finestre e tetti divelti, auto distrutte e persone ferite.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 12 in un'azienda che si trova precisamente Capriano del Colle. I due operai di 56 anni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del forte vento. In queste ore forti temporali, grandine e raffiche di vento si stanno abbattendo sul territorio lombardo provocando danni e feriti.

I colleghi, viste le condizioni dei due operai, hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale

Entrambi i 56enni hanno riportato alcune ferite alla testa e alle braccia: dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasportarli in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia e al Poliambulanza in codice giallo. Non sono in pericolo di vita. Considerato che si tratta di un incidente sul lavoro, sono intervenuti anche i tecnici dell'agenzia di tutela della salute di Brescia per svolgere i rilievi e verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.