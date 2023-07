Prende a schiaffi la moglie che cade e batte la testa: è in gravi condizioni Un uomo ha picchiato la moglie facendola così cadere a terra e sbattere la testa. La donna adesso è ricoverata in gravi condizioni.

Nella serata di lunedì 3 luglio, a Mortara (Pavia) una donna è stata picchiata dal marito. La cinquantunenne è finita in ospedale ed è ricoverata in gravi condizioni. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per verificare le responsabilità del marito che, stando a una prima ricostruzione, l'avrebbe picchiata.

L'allarme lanciato dal figlio della donna

Sono ancora poche le informazioni su questo terribile episodio. L'allarme è stato dato intorno alle 22 di ieri sera. Un ragazzo ha infatti chiamato gli operatori sanitari del 118 chiedendo aiuto per la madre. I medici e i paramedici, inviati dall'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), si sono precipitati nel loro appartamento che si trova in via Balduzzi a Mortara.

La 51enne è stata operata d'urgenza al San Matteo

Hanno trovato una donna di 51 anni con gravi traumi: la vittima era caduta a terra, ha battuto la testa e ha riportato una gravissima lesione cranica. Gli operatori l'hanno portata d'urgenza in ospedale al San Matteo di Pavia. Nella notte è stata sottoposta a un intervento ed è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione: è in prognosi riservata.

Il marito l'avrebbe picchiata e fatta cadere a terra

Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Vigevano hanno aperto un'inchiesta: al momento sembrerebbe che il marito abbia colpito la donna durante un litigio iniziato per motivi legati al consumo di alcol. I militari quindi stanno accertando le sue responsabilità. Sicuramente il figlio della donna potrà fornire ulteriori elementi in quello che sembrerebbe essere l'ennesimo caso di violenza nei confronti di una donna.