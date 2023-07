Difende la moglie durante una lite in strada, ma viene colpito da uno schiaffo: è in fin di vita Un uomo di 65 anni lotta tra la vita e la morte in ospedale dopo aver ricevuto uno schiaffo da un uomo con cui poco prima aveva litigato sua moglie.

Ha difeso la moglie durante una lite in strada, ora un uomo di 65 anni lotta tra la vita e la morte in ospedale. Tutto è accaduto la sera di mercoledì 26 luglio a Offlaga, in provincia di Brescia. Una donna al volante di un'auto e un altro 65enne in sella alla bici iniziano a litigare in strada per questioni probabilmente legate alla viabilità. La discussione finisce e la donna torna a casa e racconta tutto al marito, anche lui 65enne.

L'uomo è stato colpito da uno schiaffo

È il marito della donna a uscire di casa e ad andare a cercare il ciclista. A un certo punto i due uomini si trovano faccia a faccia e tra loro scoppia una lite finita in violenza. Il marito della donna viene colpito con uno schiaffo talmente forte che lo ha fatto cadere a terra: il 65enne cadendo ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto.

L'uomo è gravissimo in ospedale

Le condizioni dell'uomo sono peggiorate con il passare delle ore tanto che per lui è stato richiesto il ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale Civile di Brescia: qui appena è arrivato è stato immediatamente operato a causa di una gravissime emorragia cerebrale. Le sue condizioni restano molto gravi. Intanto le forze dell'ordine stanno indagando per capire con esattezza quanto accaduto.