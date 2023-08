Spara al fratello durante una lite e lo ferisce al petto: arrestato Un uomo ha sparato al fratello durante una lite esplosa in una cascina che si trova in una periferia di Brescia: lo ha colpito al petto. Il ferito è in gravi condizioni. L’uomo che ha sparato, è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, sabato 5 agosto, un uomo ha ferito con un colpo da arma da fuoco il fratello: è successo a Buffalora, un quartiere di Brescia. Il ferito è stato trasferito d'urgenza in ospedale: le sue condizioni sono molto gravi. Il fratello è stato invece arrestato dai carabinieri di Brescia.

La dinamica del tentato omicidio

Sono ancora poche le informazioni che gravitano attorno a questa vicenda. Sulla base di quanto riportato fino a questo momento dai media locali, sembrerebbe che l'uomo che ha sparato abbia 64 anni mentre la vittima ne ha 65. I due si trovavano in una cascina di famiglia che si trova proprio a Buffalora. A un certo punto, avrebbero iniziato a litigare per motivi ancora poco chiari: sembrerebbe che il rapporto tra i due fosse molto teso negli ultimi tempi.

Il 65enne colpito al petto: è in condizioni gravi

Il 64enne avrebbe quindi preso una pistola e avrebbe sparato: il proiettile avrebbe colpito il 65enne al petto. Sono stati subito chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto dopodiché hanno deciso di trasferito l'uomo in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi.

I carabinieri hanno arrestato il 64enne

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri: i militari hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica. L'uomo che ha però sparato è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in caserma dove dovrà fornire la sua versione dei fatti.