video suggerito

Precipita dall’aerofune in Valtellina: muore una donna di 41 anni Una donna è deceduta dopo essere precipitata dall’aerofune in Valtellina. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aerofune (Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, domenica 5 maggio, una donna 41 anni è morta dopo essere precipitata dall'aerofune in Valtellina. Secondo quanto si apprende, la donna si era recata all'impianto sportivo della Fly Emotion per provare l'ebrezza di sorvolare la valle di Albaredo. Qualcosa però deve essere andato storto ed è precipitata nel territorio del comune di Bema, in provincia di Sondrio.

Poco dopo le 12,20 di oggi è arrivata la richiesta di soccorso dall'impianto Fly Emotion di Bema: una donna che si stava lanciando con l'aerofune è precipitata nel vuoto. Immediatamanete sono arrivati sul posto gli operatori del soccorso alpino della Guardia di finanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno e il personale dal soccorso alpino.

Sul posto sono arrivati anche un'ambulanza e l'elisoccorso dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza della sede di Caiolo, sempre in Valtellina. Quando è stato recuperato il corpo della donna, però, i sanitari si sono accorti subito che per lei non c'era più nulla da fare.