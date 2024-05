Cosa si vede nel video delle nipoti di Ghizlane Moutahir, morta precipitando dalla aerofune in Valtellina

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Poco prima di precipitare nel vuoto Ghizlane Moutahir era stata ripresa in un video di pochissimi secondo girato dalle sue nipoti. Le ragazze avevano visto la zia 41 anni sospesa nel vuoto legata all'aerofune dell'impianto sportivo Fly Emotion a Bema, in provincia di Sondrio. La donna era stata imbragata e poi si era lanciata per quella che doveva essere un'esperienza avventurosa ma che poi invece si è trasformata in tragedia: è scivolata dall'imbracatura e precipitata per diversi metri morendo sul colpo.

Cosa si vede nel video ripreso dalle nipoti con il cellulare

Cosa sia successo è ancora da capire nel dettaglio: sotto analisi degli inquirenti c'è sicuramente il video girato dalle nipoti della donna. Ma cosa mostrano le immagini? Stando a quanto riferito da fonti vicine a Fanpage.it, si vede il momento in cui la donna è sospesa nel vuoto ma non si vede la caduta. Il video infatti dura solo pochissimi secondi, ma sarà comunque fondamentale per la Procura. Le immagini infatti potranno essere analizzate per capire se l'imbracatura era indossata correttamente. Comunque anche sull'impianto si stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

Quale potrebbe essere la causa della caduta

Al centro infatti delle indagini della Procura ci sono infatti tutte le verifiche sugli agganci. Si sta lavorando per capire le cause della tragedia: gli accertamenti si stanno concentrano su un possibile malfunzionamento dell'imbracatura. E ancora: se la donna è stata agganciata correttamente e se tutto l'impianto, che ora è sotto sequestro, risulta a norma. Le risposte a tutti i quesiti arriveranno al termine della indagini. Intanto a breve sul registro degli indagati potranno comparire i primi nomi.

A breve l'autopsia sul corpo della donna

La Procura inoltre venerdì 10 maggio darà l'incarico al medico legale per procedere con l'autopsia sul corpo della vittima. Gli esami potranno dire come è morta la donna e, eventualmente, se ha avuto un malore durante la fase di volo, quando ancora era imbracata. I risultati però non arriveranno prima di qualche giorno.