Ospite della sorella, accoltella il cognato alla schiena: arrestato per tentato omicidio Un uomo di 44 anni è stato arrestato per tentato omicidio perché accusato di aver accoltellato alla schiena il cognato in casa sua a Lodi.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di ieri, venerdì 27 aprile, un uomo è stato accoltellato nella sua abitazione di Lodi. Un 44enne è stato arrestato. Il ferito è stato portato in ospedale in gravi condizioni: la sua prognosi, al momento, è riservata.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. Vittima e aggressore sono legati da un vincolo di parentela: sono infatti cognati. Nella notte il presunto responsabile, che si trovava in casa della sorella, ha afferrato un coltello e colpito il compagno della donna alla schiena. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici sul posto.

Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure e lo hanno trasferito all'ospedale di Cremona dove è ricoverato in gravissime condizioni: la sua prognosi è infatti riservata. Sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non si conosce il motivo del gesto. Il 44enne, che è di nazionalità marocchina, è stato portato in carcere a Lodi: per il momento deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio.