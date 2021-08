Omicidio sucidio a Carpiano: uccide moglie e figlia a colpi di pistola e si spara Tragedia a Carpiano nel Milanese, dove un uomo di settant’anni nel primo pomeriggio di domenica 22 agosto ha ucciso moglie e figlia quindicenne a colpi di pistola e si è tolto la vita. Prima di spararsi ha chiamato i carabinieri avvisandoli di aver compiuto il delitto. Accanto ai tre cadaveri è stata rinvenuta l’arma.

A cura di Alessia Rabbai

Omicidio suicidio a Carpiano, in provincia di Milano, dove un uomo ha ucciso moglie e figlia e ha chiamato i carabinieri, poi si è tolto la vita. I tragici fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 agosto, in un Comune di poche migliaia di abitanti, in un'abitazione che si trova nella frazione Francolino. Autore del gesto S.S, un settantenne, il cui cadavere è stato rinvenuto in casa insieme a quello della coniuge P. C. quarantunenne originaria delle Filippine e di S.S.C, la figlia quindicenne. Ancora da chiarire il quadro del delitto sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto, per cercare di capire il movente. Pare che la famiglia si trovasse in difficoltà economiche e che l'uomo abbia lasciato un biglietto, che è nelle mani degli investigatori. Non ci sarebbero invece dubbi sull'arma usata, una revolver, che i militari hanno trovato accanto ai tre corpi. Secondo prime le informazioni apprese erano circa le ore 14 quando il telefono ha squillato in caserma, in linea c'era l'uomo che ha confessato quanto aveva appena compiuto e stava per fare: ha detto ai militari di aver appena ucciso sua moglie e sua figlia e di stare per suicidarsi.

Quando i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia di San Donato Milanese sono arrivati sul posto era purtroppo ormai troppo tardi e per le vittime non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso per i colpi inflitti con l'arma da fuoco. Inutile l'arrivo dei paramedici accorsi sul posto con diverse ambulanze a sirene spiegate. Presente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lodi, compente per le indagini. La notizia del dramma famigliare si è diffusa rapidamente nella comunità che si è stretta intorno ai parenti. Ulteriori accertamenti sui drammatici fatti che hanno scosso il piccolo centro del Milanese arriveranno nelle prossime ore.