Omicidio a Cesano Boscone, la vittima accoltellata dal compagno dell’ex moglie: killer in fuga È ancora in fuga l’uomo che ieri pomeriggio a Cesano Boscone, nell’hinterland di Milano, ha ucciso il 36enne Luigi Danesi accoltellandolo alla gola. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite tra i due sotto casa dell’ex moglie di Danesi, attuale compagna dell’omicida. Danesi era stato soccorso da alcuni condomini e poi portato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Si chiamava Luigi Danesi l'uomo ucciso ieri pomeriggio a Cesano Boscone, cittadina nell'hinterland di Milano. Le indagini dei carabinieri di Corsico e del Nucleo investigativo di Milano hanno consentito di chiarire il contesto in cui è maturato l'omicidio e di dare anche un nome e un volto al presunto responsabile: si tratterebbe dell'attuale compagno dell'ex moglie della vittima, un cittadino tunisino che è tuttora in fuga. Il killer ha accoltellato alla gola il 36enne Danesi proprio sotto casa dell'ex moglie della vittima, in via dei Tigli, a quanto pare al culmine di una lite che sarebbe stata udita da diversi condomini. Danesi era poi stato soccorso prima dagli stessi inquilini del palazzo e poi dal 118 in condizioni disperate e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove però è morto poco dopo il suo ricovero.

L'omicidio al culmine di una lite tra la vittima e il suo assassino

Fin dall'inizio i carabinieri hanno escluso che si trattasse di un omicidio maturato in ambienti criminali e si sono indirizzati verso la pista di dissidi famigliari, legati alla particolare situazione sentimentale della vittima, che si era separata dalla moglie. Tra l'ex marito e l'attuale compagno della donna sarebbe sorta una lite al culmine della quale il killer ha estratto un coltello colpendo alla gola il 36enne. I tentativi dei condomini, scesi nel cortile per prestare i primi soccorsi, si sono purtroppo rivelati vani così come l'intervento dei soccorritori del 118. Adesso i carabinieri stanno cercando l'omicida, che ha fatto perdere le proprie tracce subito dopo l'accoltellamento.