Omar Confalonieri accusato di altre cinque violenze sessuali: chiesta una condanna a 9 anni e 4 mesi 

A cura di Giorgia Venturini

Potrebbe rischiare una condanna a 9 anni e 4 mesi Omar Confalonieri, a processo ora con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di cinque donne. L'ex agente immobiliare era già stato condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato prima con il benzodiazepine una coppia di clienti a Milano che erano in cerca di un box e poi aver violentato la donna. Ora Confalonieri si trova imputato in un altro processo per altri cinque casi di presunte violenze con lo stesso modus operandi.

A chiedere una nuova condanna a 9 anni e 4 mesi è il pubblico ministero Alessia Menegazzo che insieme all'aggiunta Letizia Mannella ha seguito il caso di Omar Confalonieri dalla prima denuncia della coppia milanese. Ora durante l'udienza, il processo si sta svolgendo con rito abbreviato, l'accusa ha chiesto anche 4 anni per la moglie dell'ex agente: la donna era in aula per rispondere di concorso in due delle violenze ipotizzate. La nuova sentenza è attesa per il 4 dicembre quando, dopo l'arringa della difese, deciderà il giudice per l'udienza preliminare Massimo Baraldo.

L'arresto di Omar Confalonieri due anni fa

L'uomo era stato arrestato a novembre 2021 dopo la denuncia della coppia. La Procura aveva chiesto ad altre possibili vittime di contattare i carabinieri. E così è stato: dalle forze dell'ordine si sono presentate altre cinque donne. Successivamente a luglio 2022 era scattata una nuova ordinanza di custodia cautelare per l'uomo per questo secondo filone di indagini. Nel registro degli indagati era stata poi iscritta anche la moglie.

Il metodo utilizzato da Omar Confalonieri era sempre lo stesso: prima drogava le sue vittime e poi le violentava. Tra queste cinque vittime una ragazza conosciuta durante una serata: l'agente immobiliare avrebbe drogato lei e il marito con un sonnifero sciolto in un liquore. Dopodiché, una volta stordita, la donna sarebbe stata violentata in casa sua e del compagno. Un'altra donna, che adesso ha quarant'anni, ha raccontato di essere stata drogata e violentato a luglio 2012. In questo caso la droga sarebbe stata messa all'interno di un arancino. Una delle vittime avrebbe inoltre detto che all'epoca dei fatti era minorenne.