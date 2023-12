Condannato a 6 anni Omar Confalonieri: “L’agente immobiliare ha violentato e drogato due donne” Omar Confalonieri, ex agente immobiliare, è stato condannato a 6 anni: era accusato di aver violentato due donne. Condannata anche la moglie a 4 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 4 dicembre, Omar Confalonieri, ex agente immobiliare, è stato condannato in rito abbreviato a 6 anni per aver violentato due ragazze. La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare Massimo Baraldo. Si tratta di un secondo filone di indagine. L'uomo infatti era già stato condannato in secondo grado a quattro anni e quattro mesi per aver drogato una coppia di clienti a Milano, violentando poi la donna.

Il giudice ha riconosciuto la responsabilità di Confalonieri per due soli casi dei cinque contestati. L'inchiesta è stata condotta dal pubblico ministero Alessia Menegazzo, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Le magistrate avevano chiesto una condanna a nove anni e quattro mesi per tutti e cinque i casi. Il giudice ha inoltre condannato anche la moglie dell'uomo a quattro anni accusata di concorso in due delle violenze ipotizzate.

L'arresto di Omar Confalonieri

L'ex agente è stato arrestato a novembre 2021 quando la coppia di clienti ha presentato una denuncia: i due hanno raccontato di aver incontrato l'uomo per la vendita di un box e di aver perso conoscenza dopo essere andati in un bar e aver bevuto un drink. La donna ha poi subito violenze in casa sua. Una volta ascoltato il loro racconto, gli investigatori hanno diffuso un comunicato in cui chiedevano ad altre possibili vittime di contattarli. A luglio 2022 è poi arrivata una nuova ordinanza di custodia cautelare.

Le altre vittime dell'ex agente immobiliare

Gli inquirenti hanno riconosciuto che Confalonieri ha sempre utilizzato lo stesso metodo: drogava le sue vittime per poi violentarle. Tra le donne che hanno denunciato c'era una ragazza narcotizzata insieme al marito (sarebbe stato sciolto un sonnifero nel liquore) e violentata in casa sua, una quarantenne drogata e abusata a luglio 2012 e un'altra ancora che, all'epoca dei fatti, era minorenne.