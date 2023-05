Sconto di pena in Appello per Omar Confalonieri, l’agente immobiliare accusato di violenza sessuale La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la pena di due anni rispetto ai 6 anni e 4 mesi di carcere decisi in primo grado per Omar Confalonieri, l’ex agente immobiliare accusato di violenza sessuale.

A cura di Giorgia Venturini

Omar Confalonieri dovrà scontare una pena a 4 anni e 4 mesi per l'accusa di violenza sessuale. La Corte d'Appello di Milano ha ridotto la pena di due anni rispetto ai 6 anni e 4 mesi di carcere decisi in primo grado quando l'ex agente immobiliare aveva deciso di essere processato con rito abbreviato. Le manette per Confalonieri erano scattate il 6 novembre del 2021 dopo la denuncia di una coppia di coniugi che aveva raccontato di essere stata drogata dall'ex agente immobiliare, incontrato perché interessati alla compravendita di un box. La coppia ha poi spiegato che l'imputato li avrebbe accompagnati a casa e avrebbe abusato della donna davanti alla sua figlia piccola.

Lo sconto di pena concordato in Appello

La pena in secondo grado arriva dopo una sorta di patteggiamento: lo sconto di pena è stato concordato dopo la proposta degli avvocati difensori, Luca Ricci e Emilio Trivoli. Da qui la decisione dei giudici di ridurre la condanna a 4 anni e 4 mesi. Una decisione che ha trovato l'ira della coppia vittima dell'uomo: "Questa pena – rilasciano a una intervista a La Repubblica – non è equa, per queste violenze le pene devono essere più pesanti, visto che si parla tanto di violenza sulle donne e questa gente poi la fa franca con 4 anni".

Altre cinque donne hanno denunciato

Omar Confalonieri ora è coinvolto in un altro procedimento penale dal momento che altre 5 donne si erano fatte avanti – dopo la denuncia della coppia – raccontando di essere anche loro vittime dell'uomo. In questa inchiesta bis, condotta dalla pm Alessia Menegazzo, con l'aggiunto Letizia Mannella, è indagata anche la moglie di Confalonieri, Alessandra Rossa. Per lei l'accusa è di violenza sessuale in concorso con il marito in due dei cinque episodi. Intanto Confalonieri resta in carcere: con il nuovo sconto della pena per lui potrebbero arrivare anche alcuni benefici dal momento anche che sta seguendo un percorso per curarsi dall'abuso di stupefacenti.