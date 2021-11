Droga una coppia e abusa della donna, arrestato un agente immobiliare: è uno stupratore seriale Un agente immobiliare di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di aver narcotizzato una coppia e di aver abusato della donna: i due si erano rivolti a lui per comprare un box. La violenza è avvenuta durante un incontro di lavoro: era presente anche la figlia di pochi mesi della coppia. Dalle indagini è emerso che il 48enne era già stato condannato nel 2008 per lo stesso reato.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima narcotizzato una giovane coppia e poi ha abusati della donna. Sono scattate le manette ore per un agente immobiliare di 48 anni, residente nell’hinterland sud-ovest milanese e con la sua attività nella centralissima via Montenapoleone a Milano. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri delle Compagnia di Corsico dopo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano: il 48enne dovrà ora difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.

La coppia è stata narcotizzata in presenza anche della figlia di pochi mesi

Le indagini sono iniziate lo scorso 4 ottobre quando una giovane coppia si era presentata dai carabinieri per denunciare quanto accaduto: i due avevano raccontato ai militari che la mattinata del 2 ottobre che dopo aver consumato un drink con l'agente immobiliare durante un appuntamento di lavoro per l'acquisto di un box entrambi si erano sentiti male. Con la coppia c'era anche la loro piccola di pochi mesi. I carabinieri poco dopo la denuncia hanno fatto scattare le perquisizioni e nella casa del 48enne hanno trovato tracce di "Lormetazepam", proprio la sostanza con la quale la coppia era stata narcotizzata. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato confermato che l'agente immobiliare aveva inserire nei bicchieri delle vittime con una siringa un’elevata dose di benzodiazepine. Questo quantitativo aveva creato nelle coppia una grave forma di avvelenamento. La donna, in alterazione psico-fisica, è stata poi abusata dall'uomo.

Nel 2008 già condannato per lo stesso reato

Non è la prima volta che l'agente immobiliare aveva commesso violenza sessuale: nel 2008 era stato già condannato per uno stesso reato avvenuto in provincia di Monza e Brianza. L'uomo aveva utilizzato lo stesso modus operandi: ora non resta che capire quante sono le coppie sue vittime. I carabinieri invitano le donne che hanno subito una violenza da parte dell'uomo di mettersi in contatto con loro.