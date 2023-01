Cinque donne drogate e violentate, la Procura chiede un nuovo processo per Omar Confalonieri Già in carcere per aver drogato una coppia di Milano e violentato la donna, Omar Confalonieri andrà di nuovo a processo. La Procura ha confermato l’accusa da parte di 5 donne. Indagata anche la moglie dell’agente immobiliare.

A cura di Enrico Spaccini

Dopo aver raccolto le testimonianze di altre cinque donne, la Procura di Milano ha chiesto un nuovo rinvio a giudizio per Omar Confalonieri. L'agente immobiliare è stato già condannato a 6 anni e 4 mesi per aver drogato una coppia di clienti di Milano e poi aver violentato la donna. In questa inchiesta bis, condotta dalla pm Alessia Menegazzo, con l'aggiunto Letizia Mannella, è indagata anche la moglie di Confalonieri, Alessandra Rossa.

Entrambi sono stati raggiunti lo scorso luglio da un'ordinanza di custodia cautelare. Confalonieri si trova già in carcere da novembre 2021, mentre per Rossa è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lei l'accusa è di violenza sessuale di gruppo in concorso con il marito in due dei cinque episodi.

Le nuove accuse da cinque donne

In estate si è svolto l'incidente probatorio. Tutte le cinque donne hanno raccontato di aver subito pesanti abusi dopo essere state narcotizzate con il tranquillante a base di benzodiazepine. Episodi simili a quello accaduto a ottobre 2021 che hanno portato la Procura a chiedere per Confalonieri dieci anni e quattro mesi di reclusione per, oltre a violenza sessuale, anche sequestro di persona. Processato con rito abbreviato, è stato condannato per la violenza ma assolto per il sequestro.

Ora si attende che il gup fissi la data dell'udienza preliminare. Anche in questo caso, l'agente immobiliare titolare della ‘Confalonieri Real Estate' con sede in via Montenapoleone a Milano potrebbe richiedere il rito abbreviato.