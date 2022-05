Omar Confalonieri, l’agente immobiliare che drogò una coppia e abusò della donna: chiesti 10 anni e 4 mesi Ha drogato una coppia e abusato della donna. I procuratori di Milano hanno chiesto 10 anni e 4 mesi di reclusione per Omar Confalonieri. L’ex agente immobiliare è in carcere dallo scorso 6 novembre.

A cura di Enrico Spaccini

Omar Confalonieri

Una condanna a 10 anni e 4 mesi di reclusione, senza alcuna attenuante generica. È la pena che il procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e il pubblico ministero Alessia Menegazzo hanno chiesto nella mattinata di giovedì 26 maggio per Omar Confalonieri. Ormai ex agente immobiliare, è in carcere dal 6 novembre con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni. Confalonieri è a processo con rito abbreviato e una sentenza potrebbe arrivare anche in giornata.

Quella sera di ottobre

Come ricostruito dalle indagini, l'ex agente immobiliare, con ufficio in via Montenapoleone, lo scorso 3 ottobre avrebbe stordito una coppia durante un aperitivo. I due erano interessati alla compravendita di un box, ma quel giorno assunsero involontariamente dosi massicce di benzodiazepine. Confalonieri li avrebbe poi seguiti fino alla loro abitazione dove avrebbe poi abusato della donna davanti alla loro figlia che aveva meno di un anno. La perizia effettuata la scorsa settimana ha stabilito che il 48enne era capace di intendere e di volere al momento dei fatti.

Nessuna attenuante generica

Per la difesa, Confalonieri avrebbe agito in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto alcolici e cocaina. La Procura ha, però, chiesto che non gli venga concessa alcuna attenuante generica. Presunto "seriale", era già stato condannato in passato per un episodio simile a Monza. Quando i procuratori hanno formulato la richiesta di condanna davanti al giudice dell'udienza preliminare Massimo Baraldo, in aula c'era anche lui. Con una cartella al volto, per non farsi inquadrare dalle telecamere.