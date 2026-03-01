Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia, maxi sequestro: chiuso un ristorante di Milano

È stato chiuso un ristorante di Milano dopo che, al suo interno, sono stati rinvenuti oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie.

Immagine di repertorio

Oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni non conformi alle norme igienico-sanitarie. È questo quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Milano Porta Monforte durante un'attività di controllo in un ristorante situato nel quartiere Corvetto di Milano. I prodotti alimentari sequestrati, secondo una prima stima, avevano un valore complessivo di circa 3mila euro.

Le indagini

Le verifiche sono scattate nell'ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio finalizzato alla tutela della salute pubblica e al rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare. Una volta entrati nel locale, i militari hanno proceduto all'ispezione dei magazzini e delle celle frigorifere, riscontrando diverse irregolarità nella conservazione degli alimenti.

È lì che, secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i militari avrebbero rinvenuto e sequestrato circa 200 chili tra carne e prodotti ittici, conservati in condizioni non conformi alle norme di sicurezza alimentare: in alcuni casi i prodotti erano privi di protezione o contenuti in sacchetti non idonei, in altri sarebbe mancata un'etichettatura chiara sulla tracciabilità e sulla data di scadenza, elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Per queste ragioni, per la mancata formazione sanitaria del personale e le criticità nelle condizioni igienico sanitarie, i carabinieri, insieme al personale del terzo Reggimento "Lombardia", del Nas di Milano e della Compagnia di Milano Duomo, con il supporto dell'annonaria della polizia locale, hanno disposto la sospensione del ristorante, situato in zona Corvetto, a Milano.