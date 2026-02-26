Chiusa una macelleria brianzola per sporcizia e pessima conservazione degli alimenti: sequestrati 500kg di carne

Una macelleria-minimarket di Lissone, in Brianza, è stata chiusa dai Nas dei Carabinieri per gravi carenze igieniche riscontrate nella conservazione degli alimenti. Sono stati sequestrati 500kg di carne ed è scattata una multa da oltre 4mila euro.

foto d’archivio

Attività sospesa, multa da oltre 4mila euro e sequestro di circa 500kg di carne. Una macelleria-minimarket di Lissone (in provincia di Monza e della Brianza) è finita nei guai dopo un'ispezione effettuata dai Nas (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) dei carabinieri, la sezione investigativa specializzata nella tutela della Salute, a causa delle gravi carenze igieniche riscontrate nella conservazione degli alimenti; per la mancata formazione del personale; l'inosservanza delle procedure previste dal sistema HACCP e l'assenza di idonea documentazione attestante la provenienza delle materie prime.

Dopo tutti i controlli e gli accertamenti i militari del Nas avrebbero, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, multato i titolari del locale per 4.500 euro e avrebbero poi disposto il sequestro amministrativo di circa 500 chilogrammi di carne, per un valore commerciale stimato in circa 1.000 euro, in quanto priva degli elementi

necessari alla tracciabilità. L’attività commerciale inoltre, per tutti questi motivi, è stata sottoposta a un provvedimento di sospensione immediata, che rimarrà efficace fino al ripristino delle condizioni di conformità previste dalla normativa vigente.

L'ispezione è stata effettuata la scorsa settimana, in collaborazione tra i carabinieri della Stazione di Lissone, quelli del Nas di Milano e del personale dell’Ats Brianza, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo presso esercizi commerciali del territorio, finalizzato alla verifica del rispetto della normativa igienico-sanitaria e alla tutela dei consumatori.