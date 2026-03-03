Trovate oltre 3 tonnellate di carne scaduta nelle celle frigorifere: maxi sequestro in una macelleria bresciana

Foto di repertorio

I carabinieri del nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Brescia hanno disposto il sequestro e lo smaltimento di oltre tre tonnellate di carne non più idonea al consumo umano trovate in una macelleria della Bassa Bresciana. Come riportato dai militari, la carne in gran parte aveva superato la data di scadenza e il resto non era stata etichettata nel modo corretto per garantirne la tracciabilità. Altre ispezioni dei militari del Nas bresciani hanno portato alla chiusura anche di due bar e di un ristorante kebab per mancanza di Haccp, delle indicazioni delle sostanze allergizzanti e criticità nelle condizioni igienico-sanitarie.

Durante il controllo di una macelleria della Bassa Bresciana, i carabinieri hanno trovato oltre tre tonnellate di carne non più idonea al consumo umano contenuta all'interno delle celle frigorifere. Una gran parte di questa aveva superato, in alcuni casi anche da diversi mesi, i previsti tempi di mantenimento nello stato di “congelato” mentre il resto era stata etichettata in modo giudicato "approssimativo e contraddittorio", cosa che non garantiva la tracciabilità, impedendo così di definire i tempi di lavorazione e surgelamento. I militari hanno sequestrato tutto e lo hanno affidato a una ditta autorizzata allo smaltimento del prodotto. Al titolare della macelleria, invece, sono state contestate violazioni amministrative.

Sempre a Brescia, altre ispezioni del Nas hanno determinato l'adozione, da parte dell’autorità sanitaria bresciana, di provvedimenti di sospensione nei confronti di tre esercizi di ristorazione. Un bar del centro, infatti, è risultato non avere il manuale di autocontrollo Haccp, il documento imprescindibile per le aziende che trattano alimenti, e le condizioni igienico-sanitarie si sarebbero presentate "assai carenti". Sono stati chiusi, poi, anche uno street food etnico kebab e un bar della provincia, in quanto sprovvisti dell'indicazione delle sostanze allergizzanti presenti negli alimenti in vendita.