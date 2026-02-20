Blatte nei depositi e sporco non rimosso: Ats Milano sospende 17 attività al Mercato Centrale, solo 4 in regola

Ats Milano ha disposto la sospensione di 17 attività all’interno del Mercato Centrale di via Sammartini per “gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione”. Gli operatori avrebbero trovato “infestanti, sia vivi sia morti anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni della struttura”.

Il Mercato Centrale a Milano (foto di LaPresse)

Gli operatori della prevenzioni dell'Ats Milano hanno effettuato una serie di sopralluoghi all'interno del Mercato Centrale di via Sammartini tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio. Al termine dei controlli, 17 attività sono state sospese perché, come ha spiegato Ats in una nota, "sono state riscontrate non conformità dovute alla presenza diffusa di infestanti, sia vivi sia morti, oltre a sporco pregresso non rimosso". Oltre a queste, altre sei hanno ricevuto prescrizioni con obbligo di adeguamento alle normative igienico-sanitarie mentre solamente quattro sono risultate conformi.

Il controllo sanitario eseguito dagli operatori di Ats Milano sono stati eseguiti anche in considerazione dell'elevata affluenza registrata in questo periodo in città, anche a causa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Per questo motivo, tra il 18 e il 19 febbraio sono stati effettuati sopralluoghi all'interno alla struttura del Mercato Centrale e verifiche su attività alimentari come ristorazione, tavola calda, bar, pizzeria e pasticceria. Durante le ispezioni, gli operatori avrebbero riscontrato una presenza "diffusa" di blatte, ovvero "infestanti rinvenuti anche nei depositi, negli spogliatoi e nelle parti comuni della struttura".

Per quanto riguarda lo sporco, questo sarebbe "riconducibile a carenze nelle operazioni di pulizia e a residui alimentari". Secondo gli operatori della prevenzione della Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione che hanno svolto i controlli ufficiali, e che hanno disposto la sospensione di 17 attività, sarebbero state riscontrate "gravi carenze nella pulizia e nella manutenzione, sia delle singole attività alimentari sia dello stabile nel suo complesso".