Odore di gas in centro città, il Comune chiude una via per far intervenire i tecnici Via Cavour in centro storico a Saronno rimarrà chiusa per la notte. Alcuni passanti hanno avvertito un forte odore di gas e hanno chiamato i vigili del fuoco. Si pensa alla rottura di un tubo di metano sotto la strada.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Il Comune di Saronno ha comunicato intorno alle 21:30 di oggi, mercoledì 18 gennaio, la decisione di chiudere via Cavour nel centro storico della città. In quella zona, nei pressi di piazza De Gasperi, sono al lavoro già dalle 19 i vigili del fuoco, dopo la segnalazione da parte di alcuni passanti che sentivano uno strano odore di gas. Stando ai primi rilievi, questo proveniva da un tombino lungo la strada.

Le operazioni proseguiranno per tutta la notte

Al momento non sono state evidenziate particolari situazioni di pericolo, nonostante questo la via rimarrà chiusa per permettere l'intervento delle forze dell'ordine. Di notte, quindi, verranno condotte le opere di sistemazione.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma sembra che sotto quella porzione di via ci passi un tubo di metano che, evidentemente, perde. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno richiesto l'intervento dei tecnici della compagnia del gas.

Leggi anche Un altro masso si è staccato dalla montagna di Luino: ancora paura tra i residenti

L'episodio di Erba e Como

Un episodio simile si era verificato poco tempo fa tra Erba e Como. In quel caso, l'odore di gas era talmente forte e si era espanso così tanto da far scendere in strada i residenti della zona interessata. Compresi i pazienti del vicino Fatebenefratelli. In realtà, come si è scoperto poche ore dopo, non si trattava di nulla di pericoloso.

Infatti, il forte odore di gas proveniva da un contenitore di odorizzante di una ditta della zona. Il gas, di per sé, non ha odore e per questo motivo viene mischiato con un liquido che gliene dà uno, in modo da segnalare un'eventuale fuoriuscita inaspettata.