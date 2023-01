Va a fuoco un palazzo storico in centro a Milano: evacuate 20 persone, anche una bambina Alle prime ore della mattina di oggi martedì 17 gennaio il tetto di un edificio della centralissima via Manzoni a Milano ha preso fuoco costringendo così i vigili del fuoco a evacuare 20 persone.

A cura di Giorgia Venturini

Brucia uno storico palazzo di cinque piani a Milano. Alle prime ore della mattina di oggi martedì 17 gennaio il tetto di un edificio della centralissima via Manzoni a Milano ha preso fuoco costringendo così i vigili del fuoco a evacuare tutti piani: sono 20 le persone che all'alba sono state costrette a uscire in strada. La più piccola è una bimba di quattro anni. Per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale.

I vigili del fuoco si sono precipitati immediatamente sul posto: hanno spento le fiamme in due ore e hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto lo stabile. Ora si sta cercando di accertare le cause che hanno provocato lo scoppio del rogo e invaso di fumo i tre piani. I dettagli saranno chiariti dopo gli accertamenti dei tecnici.

Donna muore nell'incendio di casa sua a Milano

Questo incendio arriva poche ore dopo un altro che ha portato alla morte di una donna di 79 anni: le fiamme sono divampate in via Val Daone 1 verso le 20.40 di ieri lunedì 16 gennaio. Stando alla ricostruzione dei fatti le fiamme sono scoppiate all'interno, per motivi ancora tutti da accertarsi, per poi estendersi al secondo piano dell'edificio.

Poco dopo è scattato l'allarme: i medici e i sanitari del 118, una volta all'interno dell'appartamento i medici hanno trovato la donna già in fin di vita. Nonostante il trasporto in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, la donna è morta poco dopo. I motivi del decesso sarebbero legati a un'intossicazione da fumo. Ma tutto dovrà essere ancora accertato dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine che indagano su quanto accaduto. Da capire ancora se verrà disposta l'autopsia.