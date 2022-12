Va a fuoco il tetto in legno di un palazzo a Milano: evacuati tutti e quattro i piani Ieri domenica 18 dicembre le fiamme hanno distrutto il tetto in legno di un palazzo a Milano: tutti e quattro i piani sono stati evacuati.

A cura di Giorgia Venturini

Un intero palazzo di quattro piani è stato evacuato nel tardo pomeriggio di ieri domenica 18 dicembre. Come riferiscono i vigili del fuoco, erano le 18.40 quando il tetto in legno di una palazzina in via Del Guzzante a Milano è andato a fuoco. Sul posto subito si sono precipitati sette mezzi dei vigili del fuoco: in pochi minuti tutte le persone al suo interno sono state fatte evacuare.

Stando alle prime informazioni nessun residente è rimasto ferito. Le fiamme però erano talmente alte che sono state necessarie ore di lavoro per spegnerle completamente.