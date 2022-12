Incendio distrugge un appartamento nella notte di Natale, evacuato il palazzo Un appartamento di Bollate, a Milano, è andato a fuoco nella notte del 24 dicembre. Le fiamme lo hanno distrutto e i vigili del fuoco hanno evacuato le altre abitazioni.

A cura di Enrico Spaccini

Nella notte del 24 dicembre è scoppiato un incendio in una palazzina di Bollate, nella città metropolitana di Milano, in via Silvio Pellico. Il rogo ha distrutto un appartamento al quarto piano e reso inagibili gli altri alloggi. Tutte le persone presenti nell'edificio sono state evacuate. Dalle prime informazioni, sembra che nessuno sia rimasto ferito o intossicato, ma il palazzo dichiarato inagibile potrebbe aver riportato danni strutturali.

Sembra, però, che sia morto un cane. Il suo cadavere sarebbe stato scoperto a notte fonda, dopo che i vigili del fuoco del distaccamento di Garbagnate hanno domato il rogo.

L’appartamento andato a fuoco a Bollate nella notte del 24 dicembre

I pompieri sono intervenuti intorno a mezzanotte con diverse squadre e hanno dovuto sfondare la porta per entrare nell'abitazione invasa dal fumo e dalle fiamme. Al momento si sta indagando sulle cause dell'incendio. Tra le ipotesi più probabili, un malfunzionamento delle luminarie degli addobbi di Natale. In quei minuti nell'appartamento al quarto piano non c'era nessuno, visto che i proprietari erano a festeggiare la vigilia di Natale fuori a cena.

L'incendio nel camping bergamasco

Ancora nella notte di Natale, quattro casette in legno sono andate a fuoco nel camping San Simone di Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. L'unica famiglia presente in una delle strutture stava dormendo. È riuscita a salvarsi dopo che la corrente elettrica era saltata e dopo aver tentato di scappare anche dalla finestra.

A spegnere le fiamme sono arrivate per prime alcune persone che stavano festeggiando la Vigilia in una pizzeria poco lontano. Sul posto, oltre ai soccorsi, è arrivato anche il sindaco Carletto Forchini.