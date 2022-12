Bruciano 4 casette di un camping, famiglia si salva provando a fuggire anche dalla finestra In una delle 4 casette andate a fuoco nella notte di Natale c’era una famiglia di Milano. Dopo essersi accorti del pericolo, i tre hanno provato a fuggire dalla finestra. Nel buio sono riusciti a trovare le chiavi di casa e a scappare.

L’incendio nel camping San Simone di Isola di Fondra (foto di Val Brembana Web)

Un incendio divampato nella notte di Natale ha distrutto quattro casette in legno del camping San Simone di Isola di Fondra, in provincia di Bergamo. L'unica famiglia che al momento occupava una delle strutture, genitori e un figlio di Milano, sono riusciti a salvarsi dopo aver tentato di fuggire anche dalla finestra.

Il rogo si è scatenato intorno alle una di notte. In quel momento, solo tre delle 250 piazzole erano occupate. In una di queste c'era una famiglia milanese che stava dormendo. Dei tre, la donna di 53 anni si sarebbe svegliata perché avrebbe sentito alcuni strani scricchiolii e di alcune fiamme che uscivano dalla stufetta a gas che usavano per riscaldarsi. Poco dopo, la corrente elettrica è saltata.

La fuga e l'arrivo dei soccorsi

Realizzato di poter essere in pericolo, ha svegliato gli altri due componenti della famiglia (il marito di 54 anni e il figlio 22enne) e ha tentato di scappare dalla finestra. Come riporta ValBrembanaWeb, nonostante il buio i tre sono riusciti a trovare le chiavi e a fuggire da quella casetta a bordo della loro auto, andando a chiamare il custode del camping. In pochi attimi la struttura ha preso fuoco attirando l'attenzione di alcune persone che stavano festeggiando in una pizzeria vicina al campeggio.

Alcuni di loro sono intervenuti per cercare di contenere le fiamme, ma subito dopo sono esplose due bombole di gas. L'incendio ha così coinvolto altre tre casette, tutte disabitate. Sul posto sono arrivati quindi i vigili del fuoco, che hanno allontanato un'altra bombola ancora non esplosa. Con loro anche i carabinieri e un'ambulanza, oltre al sindaco del piccolo comune, Carletto Forchini.

L'incendio nell'appartamento di Bollate

Un altro incendio è scoppiato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Questo, però, si è verificato in un appartamento di Bollate, nella città metropolitana di Milano. Il rogo ha distrutto un appartamento e provocato danni strutturali all'edificio. Gli abitanti del palazzo sono stati evacuati e sembra che nessuno abbia riportato ferite.