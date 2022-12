Si sveglia perché il figlio piange e si accorge dell’incendio: uomo salva la famiglia e una vicina Nicola Venturini è stato svegliato nella notte dal pianto di uno dei suoi due figli. In quel momento si è accorto di una strana puzza di bruciato che proveniva dalle scale del palazzo. Portata all’aperto la famiglia, è rientrato per salvare la vicina bloccata nel proprio appartemento.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

A interrompere il sonno di Nicola Venturini ci ha pensato il pianto di uno dei suoi dei figli: "Voleva dormire con noi nel lettone", racconta. Lui, con la compagna incinta del loro terzo bambino, vive al terzo piano della palazzina di Urago Mella, in provincia di Brescia, che nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre ha rischiato di venire distrutta da un incendio. I capricci del piccolo lo hanno fatto accorgere di quanto stava accadendo e, una volta portata in salvo la sua famiglia, è riuscito anche a far uscire dal proprio appartamento la donna che vive nell'appartamento accanto, rimasta bloccata in camera da letto.

Il fumo denso fuori dal portone

Una volta sveglio, racconta Venturini, "ho subito avvertito una puzza di plastica bruciata". In un primo momento non gli ha prestato particolare attenzione, finché "sono tornato nella camera da letto ho percepito lo stesso odore e ho capito che arrivava dalla porta d'ingresso".

Aperto il portone, Venturini si accorge che nelle scale il fumo è tanto e denso. "Ho chiamato i vigili del fuoco", spiega ancora, "nel frattempo ho svegliato i miei familiari e con la mia compagna, incinta, ci siamo vestiti". Ormai tratta in salvo la propria famiglia, ripensa a quella donna che vive sul loro stesso pianerottolo e che probabilmente stava ancora dormendo.

L'irruzione nell'appartamento della vicina

Allora si fa consegnare la chiave del suo appartamento da una vicina ed entra nell'abitazione. "Ho usato un estintore perché la cucina era in parte bruciata", racconta Venturini. La donna, intanto, si era chiusa nella sua camera da letto. "È stata la sua fortuna", continua l'uomo che ha aperto la stanza e l'ha accompagnata fuori dal palazzo.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco. In poco tempo sono riusciti a mettere in sicurezza l'edificio. Secondo le prime informazioni, sembra che le fiamme siano divampate da uno degli appartamenti del piano terra, forse a causa di un malfunzionamento in cucina.