Le luci dell’albero di Natale vanno in cortocircuito: le fiamme distruggono un appartamento Le luci di un albero di Natale sono andate in cortocircuito e questo ha causato l’esplosione di un incendio che ha completamente distrutto un appartamento: i proprietari sono stati portati in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Non sarà un Natale semplice per la famiglia che nella notte del 24 dicembre 2022 ha visto la propria casa andare in fiamme ed essere distrutta da un incendio. L'episodio si è verificato intorno alle 3.20 in una palazzina che si trova in via Cilea, in zona Bonola, a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto evacuare una ventina di persone. I proprietari dell'appartamento sono stati invece trasferiti in ospedale.

Il cortocircuito delle luci dell'albero di Natale

Stando alle informazioni pervenute fino a questo momento, sembrerebbe che il rogo, esploso al secondo piano della palazzina di otto piani che si trova al civico 154, sia stato causato da un cortocircuito delle luci dell'albero di Natale che erano state lasciate accese. Nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco, che sono intervenute con ben cinque squadre, hanno deciso – per motivi di precauzione – di far evacuare ventuno persone. Nessuna di loro avrebbe riportato gravi ferite.

La coppia è stata trasferita in ospedale

Solo i proprietari, che sarebbero un uomo e una donna di 63 e 58 anni, sono stati trasferiti all'ospedale San Carlo in codice verde: la coppia avrebbe inalato molto fumo, ma non sembrerebbero essere – per fortuna – in pericolo di vita. I pompieri hanno impiegato diverse ore prima di riuscire a spegnere l'incendio.

Sul posto c'era anche la polizia per i rilievi del caso e ricostruire la dinamica insieme ai vigili. Le fiamme hanno distrutto completamente l'appartamento tanto che è inagibile. Gli altri residenti invece sono potuti rientrare a casa all'alba.