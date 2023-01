Scoppia un incendio in un appartamento: una donna muore intossicata dal fumo Un incendio è scoppiato in un appartamento in zona Niguarda a Milano nella serata di ieri lunedì 16 gennaio: un donna di 79 anni, la proprietaria della casa, è stata soccorsa già in arresto cardiaco. Purtroppo è morta dopo l’arrivo in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Scoppia un incendio in un appartamento a Milano, in zona Niguarda. Le fiamme sono divampate in via Val Daone 1 verso le 20.40 di ieri lunedì 16 gennaio: il fuoco e il fumo non ha lasciato via di scampo a un donna di 79 anni, la proprietaria dell'appartamento, che è stata soccorsa già in arresto cardiaco. È morta poco dopo l'arrivo in ospedale.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Stando alla ricostruzione dei fatti le fiamme sono scoppiate all'interno, per motivi ancora tutti da accertarsi, per poi estendersi al secondo piano dell'edificio. Poco dopo è scattato l'allarme: sul posto si sono precipitati i medici e i sanitari del 118, oltre che ovviamente i vigili del fuoco. Una volta all'interno dell'appartamento i medici hanno trovato la donna già in fin di vita: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove però è morta poco dopo. Il motivi del decesso sarebbero legati a un'intossicazione da fumo.

Donna muore in un appartamento nel Mantovano

Solo lo scorso 15 dicembre un'altra donna era morta nell'incendio del suo appartamento di Quistello, paese in provincia di Mantova. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa: hanno capito che qualcosa non andava dalla presenza del fumo nella tromba delle scale. Una volta in casa i soccorsi hanno già trovato purtroppo la donna morta a terra. Inutili i tentativi di rianimarla.

Dalla ricostruzione dell'accaduto probabilmente le fiamme sarebbero state generate da un mozzicone caduto sul tappeto e si sarebbero propagate in fretta in tutta la stanza trasformando così la casa in una trappola. Non è chiaro se la donna non sia riuscita a scappare o sia morta nel sonno.