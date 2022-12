Le cade una sigaretta sul tappeto e prende fuoco casa: morta una donna Una donna di 70 anni è morta in casa sua a causa di un incendio esploso ieri mattina: il rogo sarebbe stato causato da un mozzicone caduto sul tappeto.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe lasciato accesa la sigaretta e il mozzicone sarebbe caduto a terra dando così fuoco all'intera casa: è quanto accaduto in un appartamento di Quistello, comune in provincia di Mantova, nella giornata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022. La proprietaria è stata trovata morta all'interno dell'abitazione. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa. Non ci sarebbero altre persone coinvolte.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'allarme è stato dato attorno alle 7.30. I vigili del fuoco hanno fatto irruzione al primo piano di una villetta di viale Rainera che si trova al civico 18. Probabilmente le fiamme sarebbero state generate da un mozzicone caduto sul tappeto e si sarebbero propagate in fretta in tutta la stanza trasformando così la casa in una trappola. L'ipotesi è ancora da confermare: i rilievi potranno aiutare ad avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Non è chiaro se la donna non sia riuscita a scappare o sia morta nel sonno. Ulteriori esami potranno fornire maggiori dettagli.

Per la donna non c'è stato nulla da fare

Stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, i vicini hanno capito che qualcosa non andava dalla presenza del fumo nella tromba delle scale. Hanno così chiamato i soccorsi. I pompieri hanno immediatamente spento le fiamme e sono entrati in casa. Hanno portato via la donna e l'hanno affidata alle cure del personale sanitario del 118. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: la donna, che avrebbe 70 anni e della quale non sono state diffuse le generalità, sarebbe morta soffocata dal fumo sprigionata dall'incendio.