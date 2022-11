Scoppia un incendio nella camera da letto dell’appartamento, famiglia riesce a scappare appena in tempo Una famiglia è riuscita a scappare appena in tempo dal suo appartamento. Nella camera da letto, infatti, era scoppiato un incendio. Per spegnerlo ci sono volute diverse ore.

Le prime fiamme sono partite dalla camera da letto, probabilmente dal materasso. In poco tempo si sono trasformate in un incendio che ha costretto una famiglia di Brescia ad abbandonare il proprio appartamento per mettersi in salvo. All'arrivo dei soccorsi erano già fuori e non sembrano aver riportato segni di ustioni o di intossicamento. L'abitazione, però, è stata dichiarata inagibile.

L'arrivo dei vigili del fuoco

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 2:30 della notte tra giovedì 24 e venerdì 25 novembre. A telefonare è stata proprio quella famiglia che, spaventata da quanto stava succedendo, non ha perso tempo ed è uscita subito dall'appartamento.

Per spegnere l'incendio e bonificare la zona sono state necessarie diverse ore di lavoro. Stando alle prime informazioni, però, nessuno sembra essersi ferito in alcun modo. Quell'appartamento di via dei Mille, all'angolo con contrada delle Bassiche, è stato invece dichiarato inagibile e quella famiglia non è ancora rientrata.

L'incendio al bottonificio

Due sere prima, a Palazzolo sull'Oglio, un capannone del bottonificio Pini ha preso fuoco. Si è parlato, in quel caso, di una forte esplosione seguita poi dalle prime fiamme. Oltre ai danni alla struttura, quella sera è rimasto ferito anche il proprietario dell'attività, Rinaldo Pini, un uomo di 81 anni che è stato subito trasportato in codice rosso all'ospedale Città di Brescia.

Le sue condizioni non erano comunque gravi. Sembra che fosse rimasto bloccato all'interno dell'azienda nel tentativo di spegnere le fiamme. A portarlo fuori dal capannone sono stati i vigili del fuoco che poi hanno spento l'incendio in pochi minuti.