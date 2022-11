Va a fuoco il capannone di un bottonificio, il proprietario trasferito d’urgenza in ospedale Un capannone di un bottonificio di Palazzolo sull’Oglio è andato a fuoco per motivi ancora da chiarire. Unico ferito sembra essere il proprietario, trasportato in ospedale in codice rosso.

Un capannone del bottonificio Pini di via Zanelli a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 novembre. Si sarebbe sentita prima una forte esplosione e poi si sarebbero iniziate a intravedere le prime fiamme.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Brescia, Palazzolo e Chiari. Un'ambulanza ha invece soccorso il proprietario dell'attività, un uomo di 81 anni, e lo ha poi trasportato in codice rosso all'ospedale Città di Brescia per gli accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero comunque particolarmente gravi. Ancora da chiarire le cause dell'incendio che sarebbe stato domato in pochi minuti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Palazzolo e di Capriolo.

L'incendio nell'asilo di Vidigulfo

In giornata, si è poi verificato un altro incendio. Questa volta in provincia di Pavia, a Vidigulfo. Il tetto di un asilo, infatti, ha preso fuoco per motivi ancora da individuare con esattezza. Probabilmente la centralina elettrica dell'impianto fotovoltaico è andata in cortocircuito.

Per precauzione, sono stati evacuati tutti i 150 bambini presenti nella struttura e portati nella vicina palestra in attesa dell'arrivo dei familiari. Stando alle ultime informazioni, non ci sarebbero stati feriti. L'intervento dei vigili del fuoco ha fatto in modo di limitare il rogo al solo impianto fotovoltaico installato sul tetto dell'edificio. L'intera struttura non sembra aver riportato particolari danni, tanto che è stata dichiarata agibile. Si continua a indagare sull'origine dell'incendio, anche se l'ipotesi dell'atto doloso sembra già scartata.