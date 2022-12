Scontro tra un’auto e un trattore: donna trasferita d’urgenza in ospedale Una donna di 37 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in provincia di Bergamo: è stata estratta dalle lamiere e trasferita in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravissime condizioni la donna di 37 anni che nel pomeriggio di oggi, martedì 13 dicembre 2022, è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale. Lo scontro si è verificato lungo la strada Rivoltana ad Arzago d'Adda, comune in provincia di Bergamo. La ferita, della quale non sono state diffuse le generalità, è stata trasferita d'urgenza in ospedale dove è ancora ricoverata.

Stando alle notizie trapelate fino a questo momento, la 37enne era alla guida di una mini Cooper. A un certo punto, intorno alle 14.50, si è scontrata con un trattore. Ad avere la peggio è stata proprio la conducente che è rimasta incastrata nell'abitacolo. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza, un'automedica. È decollato anche un elicottero.

La donna estratta viva dalle lamiere

I vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio hanno tagliato le lamiere e sono riusciti a estrarre la donna: dopo averle fornito le prime cure sul posto, i medici e i paramedici hanno deciso di trasferirla in codice rosso all'ospedale utilizzato l'elicottero. Non è chiaro se sia in pericolo di vita e se sia stata sottoposta a un intervento chirurgico. Non si hanno notizie invece del conducente del trattore e se abbia riportato ferite.

Erano presenti anche le forze dell'ordine che, come da prassi, hanno svolto i rilievi e raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare le responsabilità. Le indagini sono ancora in corso e nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso.