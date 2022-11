Il tetto dell’asilo va a fuoco, evacuati 150 bambini sotto shock Il tetto della scuola d’infanzia di Vidigulfo, nel Pavese, è andato a fuoco questa mattina. I 150 bambini dell’asilo sono stati evacuati per precauzione. Un circuito forse l’origine del rogo.

A cura di Enrico Spaccini

Si è incendiato questa mattina (mercoledì 23 novembre) il tetto dell'asilo a Vidigulfo, in provincia di Pavia. Per precauzione, i 150 bambini della scuola di infanzia sono stati evacuati mentre i vigili del fuoco erano in azione per spegnere le fiamme. Portati in palestra, hanno atteso che i familiari andassero a prenderli. Alcuni di loro erano sotto shock.

Si indaga ancora sull'origine del rogo. I primi elementi fanno pensare a un guasto o un cortocircuito della centralina elettrica dell'impianto fotovoltaico. Sul caso stanno comunque indagando i carabinieri, anche se sembra già accantonata l'ipotesi di un'origine dolosa. Non è stato segnalato alcun ferito.

L'allarme e l'intervento dei soccorsi

L'allarme era scattato intorno alle 9:30 do questa mattina. Per precauzione è stata chiamata anche un'ambulanza, ma non c'è stato bisogno di portare nessuno in ospedale. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a limitare il rogo al solo impianto fotovoltaico sul tetto. La struttura scolastica non sembra aver riportato danni significativi ed è stata dichiarata agibile.

