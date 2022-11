Ragazzino di 12 anni investito mentre va a scuola: è grave Un ragazzino di 12 anni è stato trasferito in ospedale dopo essere stato investito questa mattina a Monza: il dodicenne stava andando a scuola.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo la tragedia che ha coinvolto Luca Marengoni, il ragazzino di quattordici anni travolto e ucciso da un tram mentre andava a scuola a Milano, la notizia di un altro incidente stradale in cui è rimasto ferito un altro minorenne, lascia sgomenti. E infatti nella mattinata di oggi, lunedì 14 novembre 2022, un dodicenne è stato investito a Monza.

Intorno alle 8 del mattino, in via Prampolini, il ragazzino è stato travolto: non è chiaro se da un'auto, da uno scooter o da un altro mezzo. Le notizie sono state, fin da subito, frammentarie. Quello che è certo è che il dodicenne stava andando a scuola quando è stato investito.

Il ragazzino trasferito in ospedale

Sono stati chiamati subito i soccorsi e l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente sul posto un'ambulanza della croce bianca. Dopo aver stabilizzato e fornito le prime cure al ragazzino, i medici e i paramedici del 118 hanno deciso di trasferirlo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato in pronto soccorso in codice giallo.

Le sue condizioni sono gravi, ma fortunatamente il ragazzo non è in pericolo di vita: nessuna informazione è stata diffusa circa le ferite o le contusioni riportate. Non sembrerebbero esserci altri feriti coinvolti. Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Monza.

I poliziotti, come di consueto, hanno svolto tutti i rilievi del caso. Solo così potranno ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, capire come sia avvenuto l'incidente e in particolare modo potranno stabilire eventuali responsabilità.