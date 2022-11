Ragazzo di 14 anni muore investito da un tram in centro a Milano Un ragazzo di 14 anni è morto investito da un tram. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Si tratta di Luca Marangoni, studente del liceo scientifico “Albert Einstein”

A cura di Enrico Spaccini

Un ragazzo di 14 anni, che stava andando a scuola in bicicletta, è deceduto dopo essere stato investito da un tram in via Tito Livo, a pochi metri da piazza Insubria. È successo questa mattina, martedì 8 novembre, intorno alle 8.15. Come confermato a Fanpage.it, si tratta di Luca Marangoni, uno studente della classe 1° D del vicino liceo scientifico statale "Albert Einstein", tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate.

Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica, e la polizia locale per capire come sia potuto accadere. Soccorso anche un uomo di 45 anni, l'autista del mezzo, che è stato trasportato in ospedale perché sotto shock.

Cos'è successo

Secondo una prima ricostruzione, il 14enne stava pedalando con la sua bicicletta per andare a lezione al vicino liceo scientifico. Per qualche motivo, che deve essere ancora chiarito, ha impattato contro un tram della linea 16 che stava percorrendo vita Tito Livio sulla sua corsia centrale riservata. L'autista ha provato a frenare, ma non è riuscito a interrompere in tempo la corsa del tram.

Il ragazzo è quindi finito con la sua bicicletta sotto il mezzo, incastrato tra i binari, dove è deceduto poco dopo. Inutili i soccorsi anche se arrivati nel giro di pochi minuti.

L'Atm, l'Azienda trasporti milanesi che gestisce anche i tram di Milano, ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del ragazzo. Eventuali responsabilità saranno definite dopo i rilievi della polizia locali e i relativi accertamenti. La circolazione è stata bloccata al traffico da via Monte Velino e via Tito Livio.

Lutto cittadino

Il sindaco Beppe Sala ha annunciato attraverso i suoi canali social che verrà osservato il lutto cittadino. "Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livo", scrive su Twitter, "e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino".