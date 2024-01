Nuova mantide della Brianza, ci sarebbero altri uomini raggirati da Lindys Perez Felip: indagano i carabinieri Qualche giorno dopo l’arresto della “nuova Mantide della Brianza” Lindys Perez Felip, accusata di aver narcotizzato due uomini per derubarli, i carabinieri stanno facendo gli accertamenti su altri fatti simili che potrebbero essere riconducibili alla donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Lindys Perez Felip (foto da Facebook)

Potrebbero essere non solo due le vittime della "nuova Mantide della Brianza" Lindys Perez Felip. Qualche giorno dopo l'arresto della donna, accusata di aver narcotizzato due uomini a Cornate d’Adda per derubarli, i carabinieri stanno facendo gli accertamenti su altre denunce presentate qualche mese prima dei due casi già verificati in fase di indagini. Non è ancora certo – secondo fonti Fanpage.it – però che questi fatti sarebbero riconducibili alla donna.

Come agiva la nuova Mantide della Brianza

Il modus operandi utilizzato dalla donna per le due vittime sarebbe sempre lo stesso: la donna adescava le sue vittime su un sito di incontri con lo pseudonimo Beatiful F per poi organizzare un incontro. Una volta insieme somministrava nelle bevande del benzodiazepine, stordendoli così in poco tempo. Una volta ko le vittima, rubava loro il portafoglio.

I due episodi risalirebbero al 26 gennaio e al 15 gennaio. Il fatto più grave riguarda un uomo di 66 anni di Merate che dove bevuto il caffè droga dalla donna si è sentito male. È stato soccorso in codice rosso e trasportato in elisoccorso all'ospedale San Raffaele di Milano dove si trova ancora ricoverato. Da qui sono scattati gli accertamenti dei medici e successivamente dei carabinieri sotto il comando del capitano Giuseppe Della Queva.

Il 15 gennaio la vittima è stata un tassista 51enne che dopo aver incontrato la donna si era messo in macchina finendo contro un muro perché stordito dagli affetti del benzodiazepine: in questa occasione l'uomo era stato derubato dell'incasso della giornata da tassista, quasi 600 euro. Dopo alcuni giorni di indagini è scattato l'arresto per la 40enne cubana Lindys Perez Felip, che si trova ora in carcere a San Vittore. I militari stanno cercando di capire se fatti simili denunciati in passato sarebbero da ricondurre a lei.

L'ipotesi di una complice

Continuano le indagini sulle tre precedenti denunce e su eventuali altri uomini che si potranno fare avanti. Tra le ipotesi da verificare quella anche che la 40enne abbia potuto contare su una complice: spesso la donna infatti era vista in compagna di un'altra cubana. Su di lei però non è stato aperto nessun fascicolo e non sarebbe sotto indagine.