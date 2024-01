Narcotizza gli uomini adescati su un sito di incontri per derubarli: fermata la nuova Mantide della Brianza Lindys Perez Felip avrebbe drogato e derubato almeno due uomini nelle ultime settimane. La 40enne diluiva farmaci a base di benzodiazepine nei caffè che offriva alle loro vittime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lindys Perez Felip (foto da Facebook)

Una 40enne è stata arrestata il 26 gennaio dai carabinieri di Bellusco (in provincia di Monza e Brianza) con l'accusa di aver sedato alcuni uomini con cui fissava un incontro per derubarli. La donna, Lindys Perez Felip, è stata riconosciuta dagli agenti della polizia locale intervenuti in seguito a un incidente stradale. Una sua vittima, un uomo di 66 anni, si era assopita mentre guidava andando a sbattere con l'auto. La 40enne, che si trovava nelle vicinanze, è stata trovata in possesso di alcune confezioni di farmaci a base di benzodiazepine che la donna avrebbe fatto sciogliere nel caffè bevuto dal 66enne. Un modus operandi che ricorda quello messo in atto da Tiziana Morandi, la "mantide della Brianza" già condannata a 16 anni per aver drogato una decina di uomini.

L'incidente e il fermo della 40enne

Carabinieri e polizia locale erano intervenuti lo scorso venerdì perché un 66enne era andato a sbattere con la sua auto. I sanitari lo avevano intubato e portato via in ambulanza in codice rosso per farlo ricoverare all'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto era emerso in un primo momento, l'automobilista si era assopito alla guida perdendo il controllo del mezzo.

Poco lontano, però, c'era una donna che gli agenti hanno subito riconosciuto. Alcuni giorni prima, infatti, avevano ricevuto una segnalazione e hanno, quindi, deciso di fermarla e perquisirla. Si trattava di Lindys Perez Felip, una cubana di 40 anni con passaporto boliviano.

Con sé la 40enne aveva confezioni di farmaci a base di benzodiazepine. Le stesse che sono state trovate anche nella stanza a Cornate d'Adda che la donna occupava. Secondo gli investigatori, Felip aveva somministrato quella sostanza al 66enne per stordirlo con l'intento di derubarlo. Per questo motivo, la Procura ha deciso di operare nei suoi confronti un fermo per lesioni e rapina.

Il caso del tassista derubato

Il 66enne, però, non sarebbe l'unica vittima di Felip. Alla 40enne, infatti, viene contestato anche un episodio simile che risale al 15 gennaio scorso. In quel caso, la vittima era un tassista di 51 anni. Come da lui denunciato, per quel giorno aveva concordato un incontro con Lindys Perez Felip dopo averci parlato attraverso il sito Nirvam. Al suo arrivo, la 40enne gli avrebbe offerto un caffè, che aveva già preso a un bar di Cornate, in un bicchierino di plastica.

Una volta bevuto il caffè, il 51enne ha presto perso i sensi e con il suo taxi è andato a sbattere contro un muro. La donna, approfittando del momento di confusione, lo avrebbe derubato dei 600 euro che il 51enne aveva incassato quel giorno.

Il fatto che entrambi i malori possano essere ricondotti alla somministrazione di sostanze narcotizzanti diluite nel caffè è stato provato dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza e poi dalle perquisizioni. Durante l'udienza di convalida del fermo, Lindys Perez Felip si è avvalsa della facoltà di non rispondere.